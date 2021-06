Calciomercato Torino: Messias il primo obiettivo, la pista può accendersi

Il Crotone chiede 10 milioni per il giocatore: i granata si avvicinano

Il Torino ha concluso la stagione salvandosi sul finale, rischiando molto la retrocessione per il secondo anno consecutivo. Per questo motivo la società granata sa che si dovrà muovere presto e in maniera intelligente sul mercato. Il primo nome su cui si sta muovendo il Torino è quello di Junior Messias, attaccante del Crotone che si è messo in mostra in questa annata, segnando 9 gol e realizzando anche 4 assist. Il giocatore piace molto al Toro, che potrebbe riuscire ad assicurarselo.

GRADIMENTO - Messias, in primis, gradirebbe la destinazione. Il capoluogo piemontese piace all'attaccante come città, anche perché ci ha già vissuto. Nel 2015 infatti il giocatore del Crotone viveva a Torino, città in cui giocava nei tornei UISP prima di essere notato da Ezio Rossi e di iniziare la scalata nel calcio professionistico. Quindi la trattativa si sta impennando anche perché Messias è incline a tornare a Torino: in questo momento ci sono anche altre pretendenti, come la Fiorentina e Genoa, ma i granata appaiono in vantaggio.