Ricci al Torino, a Empoli c’è chi si stupisce: “Sembrava una barzelletta…”

In Toscana ci si aspettava che il giocatore lasciasse la squadra dove è cresciuto solo per una big del campionato e questo rafforza le buone impressioni sull'acquisto dei granata

Redazione Toro News

Un buon modo per farsi un'idea dei colpi di mercato in entrata è anche quello di sondare le reazioni dell'ambiente da cui proviene alla notizia della sua partenza: è vero che il calcio non è matematica e spesso il rendimento di un calciatore può variare quando si sposta da una piazza all'altra, però il parere di chi ha conosciuto bene il giocatore in questione è da tenere in considerazione. Soprattutto se si tratta, come nel caso di Samuele Ricci, di un ragazzo cresciuto calcisticamente e poi diventato grande in una stessa squadra, l'Empoli, che lo ha allevato nel proprio settore giovanile per poi cederlo al Torino proprio quando è arrivato alle porte della Nazionale.

L'OPINIONE - E allora, come hanno preso nella città toscana la partenza di Ricci verso il Torino? Un parere interessante è quello di Alessio Cocchi, collega di pianetaempoli.it. Il giornalista al seguito dell'Empoli, in un articolo scritto qualche giorno fa,ha utilizzato le seguenti parole per parlare del trasferimento di Samuele Ricci in granata: "Queste sono le classiche notizie che non appena ti arrivano all’orecchio suonano come una barzelletta, e si fa fatica anche solo ad inizia a scriverci sopra, tanto sembra grossa. Poi inizi a telefonare ed a raccogliere informazioni e la barzelletta si trasforma in altro, ma con sempre quella sensazione che qualcosa ancora non torni. Poi invece arrivi alla certezza di come quella presunta barzelletta sia la verità... Niente Napoli, Milan, Fiorentina o estero. Alla fine sarà il Torino la squadra dove Samuele Ricci andrà a giocare... l’operazione è davvero di quelle che – in questi termini – non ci saremo mai aspettati, ed è chiaro che ci auguriamo possa arrivare da parte del club un chiarimento in merito".

I COMMENTI - Parole che testimoniano da un lato il dispiacere per il fatto che Ricci abbia deciso di lasciare l'Empoli, da un lato lo stupore per il fatto che lo abbia fatto non per sbarcare in una squadra top del campionato, ma al Torino, una squadra che al momento è di metà classifica più o meno come l'Empoli. Critiche all'Empoli anche per il prezzo della cessione, ritenuto da alcuni basso: "È semplicemente una Pazzia! Non so come altro definirla - dice un altro tifoso -: 10 milioni per un regista di 21 anni, capitano nazionale under21, appena convocato per stage nazionale maggiore, perno principale della nostra squadra, con cui non abbiamo “ancora” la salvezza sicura…. ".

I TIFOSI - Leggendo i commenti all'articolo, vien fuori che diversi lettori hanno un'opinione più o meno simile anche se meno tranchant nei torni: "In bocca al lupo Samuele, avrei preferito vederti su palcoscenici più importanti, ma è cmq un passo avanti verso la tua definitiva affermazione". C'è chi si preoccupa per la situazione economica attuale del club e chi concorda con il giornalista di cui sopra nel chiedere spiegazioni al club: "Lampante che soprattutto chi ha sottoscritto un abbonamento (ma non solo lui) ha tutto il diritto di avere delle spiegazioni, perché se io mi abbono per vedere degli spettacoli, lo faccio perché so che in quegli spettacoli vedrò i miei “attori” preferiti. E se mi togli uno o più dei protagonisti nel mezzo della stagione, è mio diritto, dopo aver pagato, sapere il perché!". Le opinioni da Empoli, in generale, ravvivano l'impressione che il Torino abbia fatto un ottimo acquisto per un giovane di ottime prospettive e che lo abbia concluso anticipando diverse società anch'esse interessate al neo regista granata.