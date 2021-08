Torino, Falque altro nodo da sciogliere: non si è mai allenato col gruppo

Iago Falque ora è palesemente fuori dai piani del Torino, pur potendo sulla carta ricoprire il ruolo di trequartista nel 3-4-2-1

Iago Falque è tornato al Torino, ma solo sulla carta. Il presente racconta di un giocatore che, pur essendo aggregato alla squadra di Ivan Juric, non si è mai allenato con il resto del gruppo sin da inizio ritiro. L’attaccante spagnolo è di fatto un separato in casa e sembrano davvero lontani i tempi in cui andava in doppia cifra in Serie A: ora è palesemente fuori dai piani del Torino, pur potendo sulla carta ricoprire il ruolo di trequartista nel 3-4-2-1 del tecnico, e dunque cerca squadra.

LA SITUAZIONE – A penalizzare lo spagnolo c’è una condizione fisica che non è mai stata stabile nell’ultimo biennio. Il Torino lo aveva capito a gennaio 2020, quando lo mandò al Genoa, e poi nel settembre successivo, quando lo spedì di nuovo in prestito al Benevento. I fatti dicono che purtroppo anche in Campania Iago non ha trovato continuità a causa di problemi fisici.

IL CONTRATTO – Falque poi è tornato a Torino, città che lui chiama casa, ma il club granata come detto non punta su di lui. Gli rimane col Toro un anno di contratto con un sostanzioso ingaggio di 1.5 milioni: non sarà facile trovare una società che possa garantirgli gli stessi emolumenti a meno di guardare all’estero. In tal senso ci sono stati degli interessamenti di Aek Atene (Grecia) e Al Nasr (Emirati Arabi Uniti) che ad oggi non hanno trovato sbocchi concreti. Da qui a fine mercato, però, Iago dovrà per forza di cose trovare un’altra sistemazione se vorrà sentirsi protagonista in campo.