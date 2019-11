Toro, quanti giocatori in scadenza: Bonaventura, Lallana, Van Ginkel occasioni per i granata

Giocatori del calibro di Eriksen, Modric, David Silva, Cavani, Meunièr, Matic: tutti free agent in grado di firmare con qualsiasi squadra da gennaio. Mai come in questa stagione ci sono tantissimi giocatori di livello con il contratto in scadenza a giugno 2020. In Italia Mertens, Matuidi, Callejon, Ilicic, Bonaventura: alcuni rinnoveranno, altri sono già destinati ai top club. Ma oltre a loro, ci sono una serie di giocatori disponibili che potrebbero fare al caso del Toro. Parliamo di profili con esperienza internazionale che sarebbero utilissimi al progetto Toro. E non dimentichiamo che proprio in questo modo i granata hanno pescato un portiere come Salvatore Sirigu.

ESPERIENZA – Tantissime le occasioni, a partire da un giocatore con tanta esperienza nel nostro campionato: Giacomo Bonaventura. Dinamismo e inserimenti a centrocampo: il giocatore rossonero sarebbe ideale per la trequarti di Mazzarri. Un profilo simile a Lallana: 31 anni del Liverpool che in carriera ha giocato da esterno d’attacco, da interno di centrocampo e da trequartista. Oppure Layvin Kurzawa e Nathaniel Clyne, esterni in grado di difendere e garantire rifornimenti di qualità agli attaccanti. C’è anche Marco Van Ginkel, passato dalla Serie A con la maglia del Milan. 56 presenze e 29 goal con la maglia del PSV, è tornato dal prestito e ora si libererà dal Chelsea. Toro, puoi giocare d’anticipo: quante occasioni a parametro zero.