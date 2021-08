UFFICIALE – Dennis Praet è un nuovo giocatore del Torino

Operazione definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni

Praet è nato a Lovanio, in Belgio, il 14 maggio 1994. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Genk, nel 2010 si è trasferito all'Anderlecht, formazione con la quale l'anno successivo ha debuttato in prima squadra nella Jupiler Pro League, il massimo campionato belga. Dopo cinque stagioni, nelle quali ha collezionato 182 presenze e 27 reti tra campionato e coppe, laureandosi per tre volte campione del Belgio, è stato acquistato dalla Sampdoria. Con i blucerchiati - con cui ha giocato dal 2016 al 2019 - ha debuttato in Serie A il 28 agosto 2016 in occasione della sfida vinta 2-1 contro l'Atalanta. Dopo 106 presenze e 4 gol, nel 2019 si è trasferito in Inghilterra, al Leicester City, formazione che nel 2021 ha vinto Coppa d'Inghilterra e Community Shield e con cui ha disputato le ultime due stagioni di Premier League.