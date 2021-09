Castori pre Torino-Salernitana: “Loro non possono sbagliare. Noi in crescita”

Le parole dell'allenatore del club campano pronunciate in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino

Alla vigilia del match tra Torino e Salernitana l'allenatore del club campano Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole dell'allenatore della Salernitana sulla gara dell'Olimpico di domani: "Secondo me questa sosta ci ha aiutato, stiamo crescendo sotto tanti punti di vista. L'affiatamento e la condizione fisica fanno la differenza. Abbiamo grandissimo rispetto per il Torino, ci mancherebbe, è una squadra che milita in massima serie da anni e che può mettere in difficoltà chiunque. Ma riteniamo sia giunto il momento di portare a casa punti". E ancora: "Non mi piace guardare indietro. Con la Roma eravamo largamente rimaneggiati e abbiamo affrontato un avversario fortissimo, si faceva fatica a portare a casa punti anche con un organico al completo. Il divario tecnico era evidente. A Bologna siamo stati oltre un'ora in dieci ma il calo è stato esclusivamente mentale dovuto alla stanchezza e all'inesperienza. In fondo siamo stati penalizzati solo dalle palle inattive. Io guardo il presente: stiamo crescendo, nei singoli e nel collettivo, e questo mi lascia ben sperare. Il Torino merita massimo rispetto, ha ottimi elementi e pressa a tutto campo. Io guardo in casa mia, è fondamentale portare a casa un risultato positivo".

AVVERSARIO - Sul Torino Castori ha speso le seguenti parole: "Non entro nel merito delle dichiarazioni del collega, delle loro vicende e della possibile assenza di Belotti. So soltanto che hanno zero punti, come noi, e che quindi non possono sbagliare. Juric è un allenatore che trasmette tanto ai suoi giocatori, mi aspetto una gara ad alta intensità. Credo che dipenda molto dalla Salernitana: se faremo ciò che sappiamo, ci sono buone possibilità di tornare a Salerno con un risultato positivo, ovviamente nel massimo rispetto di un avversario che milita in categoria da tanto tempo".

BONAZZOLI - Molto atteso nella giornata di domani il ritorno di Federico Bonazzoli a Torino. Castori sull'attaccante ha detto: "Federico è un calciatore bravo, che non ha ancora dimostrato il suo valore. Secondo me deve porsi delle domande. Se a 16 anni fai l'esordio con l'Inter e nove anni dopo stiamo ancora a chiederci dove possa arrivare, significa che qualcosa non ha funzionato e che si è perso un po' di tempo. Ci ha chiesto fiducia, noi gliela diamo e ci stiamo mettendo a disposizione per superare quei limiti che hanno frenato la sua ascesa. Ci aspettiamo che possa ripagarci".

SIMY - Poi, spazio all'altra punta della Salernitana, ovvero l'ex Crotone Simy. Ancora Castori: "Simy è migliorato, potrebbe essere pronto per partire dall'inizio. Comunicherò la formazione un'ora e mezza prima della partita, ormai conoscete bene il mio principio. In queste due settimane c'è stato un lavoro specifico per lui, è ad un livello importante". Infine, sull'ultimo arrivato Ribery il tecnico dei campani ha affermato: "Mi preme fare i complimenti a Frank. Che fosse un grandissimo giocatore lo sapevamo già. E' stato semplicissimo inserirlo: ragazzo semplice, intelligente, ci ha stupito la sua umiltà. Si è allineato agli altri con entusiasmo, sarà un valore aggiunto per la Salernitana. Non è in condizione, si sapeva, ma piano piano avrà i 90 minuti nelle gambe".