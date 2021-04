Ecco la mossa della FIGC per evitare altri casi Superlega

Il Consiglio Federale oggi ha deciso di modificare l'articolo 16 delle Noif in modo da evitare altri casi simili alla recente Superlega

Come riportato dalla Gazzetta quest'oggi la FIGC ha varato una norma per evitare che in futuro succedano altri casi come la recente Superlega. Il Cosiglio Federale, riunitosi quest'oggi, ha scelto di modificare l'articolo 16 delle Noif aggiungedo la seguente regola: "Ai fini di iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC". In questo modo si cerca di sfavorire la creazione di eventuali nuove competizioni pena la decadenza dell'affiliazione dalla Federazione.