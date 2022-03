Giudice sportivo, una giornata a Pobega. Nessuno squalificato nella Salernitana

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto dopo la trentesima giornata di Serie A

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto dopo la trentesima giornata di Serie A. Tommaso Pobega è l'unico squalificato - per somma di ammonizioni - tra gli uomini di Ivan Juric, dunque non ci sarà per la sfida contro la Salernitana di Davide Nicola in programma dopo la sosta Nazionali. I diffidati granata sono invece tre: Ola Aina, Alessandro Buongiorno e Koffi Djidji. Nell'ultima partita disputata dal Torino contro il Genoa è arrivata la prima ammonizione per Cristian Ansaldi e la seconda per Armando Izzo. Nessun giocatore squalificato invece tra le fila della prossima avversaria del Torino, ma anche nella formazione campana sono tre i diffidati: Bonazzoli, Mazzocchi e Obi.