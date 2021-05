Il Toro ricorda Burgnich: icona della Grande Inter e campione d’Europa nel 1968

Un baluardo della difesa. Si è spento nella notte in Versilia

Il calcio piange la scomparsa di Tarcisio Burgnich, la Roccia, il difensore della Grande Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti, campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 con la Nazionale azzurra. L'ex giocatore e allenatore è scomparso questa notte in Versilia dove viveva da molti anni. Era nato a Ruda (Udine) il 25 aprile 1939. Il Torino sui propri canali social ricorda con le sguenti parole il difensore: "Il Presidente Cairo e il Torino FC esprimono il proprio cordoglio e si stringono intorno alla famiglia Burgnich per la scomparsa di Tarcisio Burgnich, grande difensore e indimenticato protagonista in Nazionale con la vittoria nell’Europeo del '68 e finalista nel mondiale del 1970".