Milan, la difesa è una delle più compatte del campionato: solo 29 gol subiti

Il Milan di Pioli sarà il prossimo avversario del Torino di Juric, domenica 10 aprile alle 20:45

DIFESA - Imbattuti da 480' - tenendo conto anche dei vari recuperi concessi dagli arbitri - sì, perché il Milan di Pioli è la quarta squadra di Serie A ad aver subito meno gol: soltanto 29 sono state le volte che gli avversari sono riusciti ad oltrepassare la linea difensiva rossonera e a trovare il gol. L'ultima rete subita da Maignan è infatti risalente al 25 febbraio contro l'Udinese, quando Udogie riesce, dopo una rovesciata di Pereyra, ad oltrepassare il portiere rossonero e a portare il risultato sull'1-1, poi finale. Da quel momento il Milan non ha più subito neanche una rete. Il compito del Torino? Riuscire a colpire i rossoneri nel momento in cui sono più fragili: la squadra di Pioli, subisce infatti più reti nei primi 45 minuti di gioco (15 gol su 29 sono stati subiti tra il 1' e il 45'), ovvero la parte di partita in cui i granata sono più in forma e segnano di più - 18 gol su 35 sono stati segnati nella prima metà di gara.

SINGOLI - Che la difesa del Milan sia quindi nel complesso una delle più forti e più compatte del campionato è un dato di fatto, ma anche i giocatori presi singolarmente hanno il loro perché: dalla partita contro il Napoli, Stefano Pioli ha provato la coppia centrale in difesa che poi si è rivelata essere vincente. Tomori-Kalulu è l'accoppiamento di cui il tecnico rossonero non farà a meno neanche contro il Torino, senza considerare poi le fasce laterali difese da Hernandez e Calabria, fondamentali per la propria squadra e pericolosi per gli avversari. Il Torino di Juric troverà dunque un duro lavoro, e dovrà scendere in campo con una mentalità all'altezza dell'avversario: contro le big del campionato i granata sono sempre riusciti a fare buone prestazioni, senza però trovare - ancora, forse - la vittoria. Torino-Milan sarà quindi una partita da non sottovalutare: i rossoneri in continua lotta scudetto, e i granata alla ricerca di qualche successo personale.