Milan, la dirigenza carica la squadra in vista della partita di Torino

Il Milan, dopo il giorno di riposo di ieri, mercoledì 6 aprile, è tornato ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello in preparazione dell'importante partita contro il Toro di domenica sera alle 20:45 all'Olimpico-Grande Torino. A visionare l'allenamento c'erano anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza ha voluto dimostrare così la vicinanza alla squadra in vista di un match, che potrebbe essere il crocevia della lotta scudetto. La seduta ha avuto in programma un lavoro tecnico sulle conclusioni a rete, un'attenzione alla tattica e la consueta partitella finale. Juric prepara sempre in modo attento tatticamente le partite e Pioli sta preparando le contromisure. Domani mattina ci sarà una nuova seduta di allenamento in vista della partita contro i granata.