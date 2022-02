Salernitana, esonerato Colantuono: Davide Nicola possibile sostituto

Il club campano cambia ancora allenatore nel tentativo di rilanciarsi in ottica salvezza

Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana. Il club campano cambia ancora allenatore nel tentativo di rilanciarsi in ottica salvezza. A fine ottobre Colantuono aveva sostituito Castori, il quale aveva raccolto solo 4 punti nelle prime otto giornate di campionato. L'ormai ex tecnico granata, invece, dal nono turno all'1-1 di domenica contro il Genoa ha conquistato nove punti, non dando la svolta sperata. Il presidente Iervolino, assieme al ds Sabatini, sta valutando diversi candidati per la panchina della Salernitana: Andrea Pirlo e Davide Nicola - ex tecnico granata e non solo - in pole position.