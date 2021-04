Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-3: bergamaschi di nuovo quarti

Al Franchi l'Atalanta vince 2-3 una partita incredibile. Match che sembra chiuso nel primo tempo con la doppietta di Zapata. Nella ripresa due volte Vlahovic compie la rimonta prima del rigore di Ilicic che chiude il match. Atalanta di nuovo quarta

Nella ripresa all'improvviso la partita si riapre. Al 57' cross di Biraghi, sponda di Caceres e botta di sinistro di Vlahovic che batte Gollini. Pochi minuti dopo ha l'occasione di chiuderla l'Atalanta con Toloi che calcia forte da pochi passi sugli sviluppi di un corner ma trova un grande Dragowski a dire di no. Al 65' però la Fiorentina compie la rimonta. Contropiede viola, Kouamè salta Djimsiti e serve Vlahovic che non sbaglia e fa doppietta. Le sorprese però non sono ancora finite perché 2' dopo il gol del pari Martinez Quarta tocca di mano in area su un lancio di Ilicic ed è calcio di rigore per l'Atalanta. Dal dischetto va proprio lo sloveno che non sbaglia e riporta in vantaggio la dea. I bergamaschi riprendono in mano l'inerzia del match e all'83' Pasalic ha un'occasione per chiudere il match con un rigore in movimento ma mette la palla sul fondo. All'86' altra palla splendida di Ilicic per Zapata ma Dragowski in uscita disperata salva la viola. Nel recupero non ci sono altre occasione. Finisce 2-3 al Franchi Fiorentina-Atalanta.