Serie A, la classifica: Fiorentina quinta, Verona a -2 dalla zona Europa

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo il 16^ turno, mancano ancora i due posticipi del lunedì

Quella di oggi è stata una domenica di Serie A ricca di gol: ha aperto la giornata il derby dell'Appennino Bologna-Fiorentina che ha visto il successo dei toscani per 2-3. Con questi 3 punti la formazione viola balza al quinto posto in classifica con 27 punti mentre i rossoblù di Sinisa Mihajlovic restano fermi a 24.

Alle 18 la Lazio è riuscita a vincere 1-3 in casa della Sampdoria salendo a quota 25 lunghezze in classifica che consentono ai biancocelesti di agganciare la zona Europa e i cugini della Roma. I blucerchiati invece restano bloccati con 15 punti.

In serata la Juventus ha sconfitto 2-0 il Genoa. I bianconeri salgono al quinto posto a pari merito con la Fiorentina con 27 punti. I rossoblù invece rimangono ancora in zona retrocessione, solo 10 i punti ottenuti finora dai liguri in 16 partite.