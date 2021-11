Serie A, la classifica: pari per l’Empoli, il Toro può superarlo

La classifica della Serie A al termine dell'anticipo della dodicesima giornata tra Empoli e Genoa

Termina 2-2 l'anticipo del venerdì sera tra Empoli e Genoa, valido come prima partita della dodicesima giornata di Serie A. Un pareggio che va stretto ad entrambe le squadre che, rispettivamente, salgono a 16 punti, in ottava posizione, e a 9 punti, al quindicesimo posto. Con questo punto, i rossoblu di Ballardini si distaccano dallo Spezia, attualmente in zona retrocessione.