Torino-Milan, dirige Guida: l’ultimo incontro risale alla trasferta di Crotone

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare la sfida tra Torino e Milan

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare la sfida tra Torino e Milan, partita valida la 36^ giornata del campionato di Serie A. Il fischietto campano ha già diretto diverse volte i granata, 22 per la precisione, l'ultima è stata la partita contro il Crotone. Sono nove i successi del Torino con Guida come arbitro, 5 i pareggi e 8 le sconfitte.

L'ULTIMO INCONTRO - L'ultimo incontro diretto dal signor Guida è stato Crotone-Torino 4-2, gara disputata il 7 marzo 2021 allo Scida. I granata, allora appena tornati da un lungo stop causa Covid-19, persero contro la squadra calabrese allenata da Serse Cosmi - ormai retrocessa - e nel finale rimasero in 10 in seguito all'espulsione di Tomas Rincon.

IL PRIMO INCONTRO - L'arbitro Guida e il Torino si incrociarono per la prima volta nel 2010, la partita in questione fu Torino-Varese e i granata persero 1-2 nel finale. Inizio tutt'altro che positivo per il Torino con il fischietto di Torre Annunziata.