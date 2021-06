UFFICIALE, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio

Sarri alla Lazio: contratto biennale da 3 milioni all'anno con opzione per la stagione successiva, più un altro milione in caso di vari bonus

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio. Poco fa è arrivata la firma per un contratto biennale da 3,5 milioni all'anno con opzione per la stagione successiva. Presente anche un bonus per l'eventuale qualificazione in Europa League e un altro per l'eventuale piazzamento in Champions. Dopo un anno di stop, l'allenatore toscano prende il posto di Simone Inzaghi e torna dunque ad allenare. Sarri ieri sera ha raggiunto l'Hotel Principe di Savoia a Milano, dove oggi si è incontrato con il presidente Claudio Lotito per firmare il contratto. Di seguito il post pubblicato su Twitter dal club biancoceleste: