Telecamera con svista

Torna un nuovo appuntamento con la rubrica "Prima che sia troppo Tardy", a cura di Enrico Tardy

Eccoci qui a scrivere di un arbitro scarso e dei suoi sodali davanti a venti telecamere piene di pixel e definizione ultra hd. Purtroppo la tecnologia nulla può di fronte alla mediocrità. So di essere troppo benevolo in questa ricostruzione, ma seguendo anche il calcio estero ho potuto constatare quanto poco siano capaci i nostri fischietti. Tutto ciò che pare incredibile state tranquilli che al Toro accade!

Lo dico senza vittimismo, sia chiaro. Detto ciò, i nostri eroi hanno giocato un'ottima gara, per trame di gioco ed intensità. Abbiamo apprezzato un portiere attento, ma non solo, direi che l'intera squadra ha ben giocato. Gli ultimi minuti ci sono spesso fatali, è vero. Contro l'Inter non è ammissibile perdere banalmente palla sulla trequarti avversaria e lasciare poi due uomini liberi in area di rigore a pochi istanti dalla fine. Per la precisione tutti i pericoli nel secondo tempo sono arrivati dalla nostra parte sinistra che nella prima frazione era stata punto di forza.