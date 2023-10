Il derby della Mole LIVE! Juventus-Torino

Il Torino quest'oggi sfida la Juventus nel derby della Mole che si gioca nell'ottava giornata di Serie A. Nell'ultimo turno i granata si sono dovuti accontentare di uno 0-0 casalingo con il Verona mentre i bianconeri hanno ottenuto il medesimo risultato ma in trasferta a Bergamo. In classifica le due squadre sono distaccate da cinque punti: 14 lunghezze per la Juve e 9 per il Toro dopo sette gare giocate.