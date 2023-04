LIVE! Primavera, Napoli-Torino 0-1

Seguite con noi la diretta testuale di Napoli-Torino, partita valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino, gara valida per il 25° turno del campionato Primavera 1. I granata sono reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto contro il Verona prima della sosta mentre gli azzurri hanno vinto 0-1 sul campo del Bologna nell'ultimo turno. In classifica le due squadre sono separate da 15 punti, 42 quelli raccolti dal Toro e 27 quelli del Napoli.