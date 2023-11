LIVE! Primavera, Torino-Bologna 1-0

Il Torino Primavera torna in campo quest'oggi per sfidare i pari età del Bologna. I granata di Scurto sono reduci dalla vittoria per 2-3 sul campo del Frosinone mentre i rossoblù hanno perso 2-3 in casa contro l'Inter nell'ultimo turno. In classifica le due squadre sono separate da sette lunghezze: 12 i punti fin qui raccolti dal Toro, 5 invece quelli del Bologna.