LIVE! Primavera, Torino-Fiorentina 2-1

Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale della sfida tra granata e viola valida per l'11° turno del campionato Primavera 1

Il Torino Primavera ospita i pari età della Fiorentina per questo match dell'undicesima giornata di campionato. Prima della sosta i granata erano stati sconfitti 2-0 sul campo della Lazio mentre i viola sono reduci da un pareggio interno per 1-1 ottenuto contro l'Empoli nell'ultimo turno. In classifica le due squadre sono separate da otto punti: 15 le lunghezze raccolte dal Toro fino ad ora e 7 quelle della Fiorentina.