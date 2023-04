LIVE! Sassuolo-Torino 1-0

Il Torino di Ivan Juric riprende il suo cammino in campionato dopo la sosta affrontando in trasferta il Sassuolo di Alessio Dionisi. Prima della pausa per le Nazionali i granata avevano perso 0-4 contro il Napoli mentre i neroverdi sono reduci da un filotto di quattro vittorie consecutive. In classifica le due squadre sono separate da un solo punto, 37 le lunghezze ottenute fin qui dal Toro e 36 per il Sassuolo.