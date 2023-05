LIVE! Torino-Fiorentina

Benvenute/i alla diretta testuale di Torino-Fiorentina, gara molto importante perché equivale ad una sorta di spareggio per l'ottava posizione. In classifica, infatti, entrambe queste formazioni hanno 49 punti e non possono perdere terreno nei confronti del Monza che ne ha 52. I granata di Juric vogliono tornare a vincere in casa dopo più di due mesi e sono reduci dal successo ottenuto per 0-1 a Verona. Anche la Fiorentina ha vinto nello scorso turno, 2-0 il risultato finale della sfida interna contro l'Udinese.