Turchia-Italia 0-3: Gli Azzurri dilagano, entra Belotti

La cronaca della gara inaugurale di Euro 2020: Azzurri in campo allo Stadio Olimpico di Roma

Si apre allo Stadio Olimpico di Roma l'Europeo del 2020, edizione rimandata per l'emergenza sanitaria. Subito in campo l'Italia di Roberto Mancini, che ospiterà la Turchia. Per quanto riguarda i giocatori del Toro, partiranno dalla panchina sia salvatore Sirigu sia Andrea Belotti: in porta c'è infatti Donnarumma, al centro dell'attacco la scelta è ricaduta su Ciro Immobile.