Si avvicina il calcio d'inizio di Lazio-Torino. Mercoledì 27 settembre, alle ore 20:45, le formazioni di Maurizio Sarri e Ivan Juric scenderanno in campo all'Olimpico di Roma per la sesta giornata di Serie A. I biancocelesti devono dare una scossa alla classifica dopo un inizio di campionato difficile, i granata vogliono continuare la striscia di risultati utili consecutivi.

Per quanto riguarda il modulo, Juric opterà nuovamente per il 3-4-2-1. Nella scelta degli uomini, invece, il tecnico granata deve far fronte a due esigenze: quella di toccare il meno possibile la squadra vista contro la Roma, che ha offerto una buona prestazione, ma anche quella di valutare le condizioni fisiche di ogni giocatore, per cercare di capire chi è più pronto per giocare dopo le fatiche di domenica sera.

Torino, anche con la Lazio il solito pacchetto arretrato

Il blocco difensivo non si tocca anzitutto per mancanza di alternative vere e proprie: all'Olimpico di Roma, davanti a Vanja Milinkovic-Savic, il Torino si schiererà ancora con Schuurs braccetto di destra, Buongiorno centrale e Rodriguez braccetto di sinistra. In panchina Sazonov e N'Guessan, out Djidji e Zima.

A centrocampo possibile conferma per Tameze-Ilic

Capitolo esterni: Bellanova, apparso in crescita nelle ultime sfide, va verso la conferma sulla destra. Così Lazaro sulla sinistra, anche se Vojvoda torna a disposizione dopo l'acciacco che lo ha costretto a saltare le ultime due partite. In mezzo si va verso la riconferma della coppia che è piaciuta contro la Roma, vale a dire quella formata da Adrien Tameze e da Ivan Ilic che ha fornito anche l'assist decisivo. Dovrebbe tornare Samuele Ricci a disposizione dopo l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai margini della sfida di domenica ma è improbabile una sua partenza dal primo minuto.

Sulla trequarti Radonjic favorito, in attacco valutato Zapata

Vlasic è subentrato domenica sera e quindi contro la Lazio ci si può immaginare la sua titolarità. Il croato può giocare sia a sinistra che a destra. Nel primo caso, gli farebbe compagna Seck. Sembra più facile invece che Vlasic possa giocare a destra. In tal caso, Radonjic e Karamoh si giocherebbero una maglia, con il serbo leggermente favorito. A guidare l'attacco granata ci dovrebbe essere nuovamente Duvan Zapata, in vantaggio su Antonio Sanabria. Difficile, infatti, fare a meno del colombiano dopo il suo primo gol contro la Roma, ma anche qui andrà valutato il suo recupero fisico dopo la sfida di domenica. Infatti, nella settimana precedente non si è allenato regolarmente proprio per alcune difficoltà a smaltire la fatica.

Lazio: Cataldi in mediana, c'è Pedro con Immobile e Felipe Anderson

In casa Lazio, Maurizio Sarri deve sciogliere alcuni dubbi di formazione, ma l'ossatura della squadra è confermata anche contro il Torino. Sarà ancora 4-3-3 con Marusic, Casale, Patric (favorito su Romagnoli e Gila) e Luca Pellegrini a formare la linea di difesa davanti a Provedel. In mediana, Cataldi dovrebbe affiancare Kamada e Luis Alberto, anche se non è da sottovalutare l'inserimento nell'11 titolare di Matias Vecino. In attacco Zaccagni ha qualche acciacco. Al suo posto Sarri dovrebbe schierare Pedro con Immobile e Felipe Anderson.

FORMAZIONI

Serie A 27/settembre ore 20:45 LAZIO TORINO 4-3-3 Modulo 3-4-2-1 Maurizio Sarri Allenatore Ivan Juric

In campo Ivan Provedel 94 Adam Marusic 77 Nicolò Casale 15 Patric 4 Luca Pellegrini 3 Daichi Kamada 6 Danilo Cataldi 32 Luis Alberto 10 Felipe Anderson 7 Ciro Immobile 17 Pedro 9 Vanja Milinkovic-Savic 32 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Ricardo Rodriguez 13 Raoul Bellanova 19 Adrien Tameze 61 Ivan Ilic 8 Valentino Lazaro 20 Nikola Vlasic 16 Nemanja Radonjic 10 Duvan Zapata 91