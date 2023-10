Si avvicina il calcio d'inizio di Lecce-Torino. Sabato 28 ottobre, alle ore 18:00, le formazioni di Roberto D'Aversa e Ivan Juric scenderanno in campo al Via del Mare per la decima giornata di Serie A. I salentini vogliono dare continuità al buon rendimento interno casalingo, i granata devono dare una svolta ad un campionato partito non nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda il modulo, Juric potrebbe optare per un 3-5-2 considerando l'assenza di alcuni elementi chiave e le scelte tecniche preannunciate in conferenza, come l'esclusione dal primo minuto di Ilic e Radonjic.

Torino, in difesa spazio a Vojvoda come braccetto

In porta toccherà ancora a Vanja Milinkovic-Savic, mentre nel tridente difensivo, con Schuurs fuori e con Zima e Tameze in difficoltà dal punto di vista fisico, ma che saranno regolarmente in panchina, Juric dovrebbe schierare Vojvoda come braccetto di destra. Il kosovaro andrebbe ad affiancare Buongiorno (recuperato e pronto per giocare dopo uno stop di un mese) e Rodriguez. Juric dovrebbe escludere Sazonov dopo la non ottimale prestazione nel match contro l'Inter: lo ritiene indietro sul piano tattico.

Centrocampo a 5 per il Toro: Linetty e Gineitis dal 1'

Per quel che riguarda la linea di centrocampo, il Torino potrebbe schierarsi a 5. Sulle fasce, Juric ha poco margine di scelta (con Soppy ancora assente), così, anche contro il Lecce, dovrebbe puntare su Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. In mezzo, Ricci sarà il regista della squadra, tornando così al suo ruolo originale, mentre al suo fianco a questo punto dovrebbero agire Linetty come interno di destra e Gineitis come interno di sinistra. Dovrebbe restare fuori Ivan Ilic.

Sanabria-Pellegri: doppio attaccante al Via del Mare

Juric afferma di voler passare alla doppia punta e così la coppia d'attacco del Torino al Via del Mare, salvo sorprese, dovrebbe essere quella composta da Sanabria e Pellegri, con Zapata, che ha lavorato poco con il gruppo in settimana, in panchina. In tal caso, niente trequartisti dall'inizio per Juric: Vlasic non ci sarà, mentre Seck e Karamoh si accomoderanno in panchina. Radonjic out per scelta tecnica; Vlasic, come detto da Juric, è indisponibile e in attesa di effettuare una Tac dopo lo svenimento in campo alla fine di Torino-Inter.

Lecce, D'Aversa punta sul tridente Almqvist-Krstovic-Strefezza

Roberto D'Aversa dovrebbe schierare il suo Lecce con il classico 4-3-3, con in porta Falcone e la difesa e 4 composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. In mezzo al campo, Ramadani sarà il regista, mentre al suo fianco dovrebbero agire Oudin e Kaba. Krstovic sarà l'unica punta, mentre le ali saranno Almqvist e Strefezza.

FORMAZIONI

Serie A 28/ottobre ore 18:00 LECCE TORINO 4-3-3 Modulo 3-5-2 Roberto D Allenatore Ivan Juric

In campo Wladimiro Falcone - Valentin Gendrey Federico Baschirotto Marin Pongracic Antonino Gallo Remi Oudin Ylber Ramadani Mohamed Kaba Pontus Almqvist Nikola Krstovic Gabriel Strefezza Vanja Milinkovic-Savic Mergim Vojvoda Alessandro Buongiorno Ricardo Rodriguez Raoul Bellanova Karol Linetty Samuele Ricci Gvidas Gineitis Valentino Lazaro Antonio Sanabria Pietro Pellegri -