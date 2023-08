Con Torino-Feralpisalò inizierà la stagione 2023/24 dei granata che faranno il loro esordio davanti al pubblico amico per sfidare la formazione neopromossa in Serie B. In palio ci sono i sedicesimi di finale di Coppa Italia e la sfida contro il Frosinone. Per riuscire a centrare quest'obiettivo e non fallire la prima partita dell'anno, Juric sta pensando ad una formazione che gli possa dare le migliori garanzie possibili. Non c'è infatti spazio per il turn-over, nonostante si affronti una squadra di una categoria più bassa.

Difesa: confermato il terzetto delle ultime amichevoli

Tra i pali della porta granata potrebbe esserci spazio per Gemello: Vanja ha recuperato, ma Juric valuta di dare spazio al dodicesimo per questa gara di Coppa Italia. Davanti a lui non dovrebbero esserci cambi rispetto alle ultime gare con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez che viaggiano verso la conferma. Juric deve infatti ancora far fronte agli acciacchi di Zima e Djidji.

Centrocampo: prima partita ufficiale in granata per Tameze e Bellanova

La linea a 4 del Toro dovrebbe veder uscire Ricci dalla sua solita posizione per far spazio al nuovo acquisto Tameze che dovrebbe giocare al fianco dell'altro ex Verona, Ilic. Sulle fasce c'è ancora spazio per Vojvoda che continua ad essere il padrone (per mancanza di alternative) dell'out di sinistra mentre sul lato opposto salvo novità si va verso l'esordio in gare ufficiali con il Torino per Bellanova. Per la panchina il Toro ritrova anche Linetty.

Attacco: Juric pensa ancora a mettere Ricci alle spalle di Sanabria

Causa l'infortunio di Seck, che rimane fuori anche per questa partita, Juric valuta di schierare Ricci non in mediana come al solito ma sulla trequarti al fianco di Radonjic (favorito nel ballottaggio con Karamoh). Questa mossa potrebbe essere riproposta, al pari di quanto accaduto a Reims, nonostante l'arrivo ufficiale di Vlasic che dovrebbe però partire dalla panchina. In attacco potrebbe scendere in campo dal primo minuto Sanabria nonostante sia rimasto fuori per un affaticamento a Reims che però sembra essere rientrato.

Feralpisalò: Vecchi deve rinunciare a Butic, l'ex Toro non ci sarà nella sfida dell'Olimpico

La Feralpisalò arriva a questa sfida leggera di testa e con poco o nulla da perdere, come sempre quando una squadra di Serie B fa visita ad una di A in Coppa Italia. La formazione di Vecchi dovrebbe schierarsi con una solita linea difensiva a 4 davanti al portiere Pizzignacco. Da segnalare nella retroguardia la presenza di Ceppitelli e Martella, due giocatori esperti che hanno calcato anche palcoscenici di Serie A. In mediana Vecchi deve invece fare attenzione per alcune indisponibilità. In attacco dovrebbe giocare dal primo minuto Sau, attaccante con un passato importante in massima serie che dovrà lavorare anche per sopperire all'assenza di Butic. L'ex centravanti delle giovanili granata non potrà giocare nello stadio che sognava quando giocava nella Primavera del Toro.

FORMAZIONI

Coppa Italia 14/agosto ore 21:15 TORINO FERALPISALÒ 3-4-2-1 Modulo 4-3-3 Ivan Juric Allenatore Stefano Vecchi

In campo Luca Gemello 1 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Ricardo Rodriguez 13 Raoul Bellanova 19 Adrien Tameze 61 Ivan Ilic 8 Mergim Vojvoda 27 Samuele Ricci 28 Nemanja Radonjic 10 Antonio Sanabria 9 Semuel Pizzignacco 1 Federico Bergonzi 66 Loris Bacchetti 6 Luca Ceppitelli 23 Bruno Martella 87 Davide Di Molfetta 10 Denis Hergheligiu 27 Federico Carraro 21 Mattia Felici 97 Marco Sau 25 Simone Guerra 17