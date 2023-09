Torino-Genoa è alle porte. Domani, domenica 3 settembre, alle ore 18:30, le formazioni di Ivan Juric e Alberto Gilardino scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino per la terza giornata di Serie A. I granata vanno alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre i rossoblù vogliono dare continuità all'ottimo successo in casa della Lazio. Vediamo quali sono le probabili scelte dei due allenatori.

Per quanto riguarda il modulo, per questa partita non ci saranno grandi variazioni: sarà confermato il 3-4-2-1, anche se c'è la possibilità che esso concretamente si declini spesso in un 3-5-2.

Torino, nessun cambio in difesa rispetto alle prime due uscite

Quarta uscita stagionale e stesso identico terzetto difensivo davanti a Vanja Milinkovic-Savic. Nel 3-4-2-1 di Juric, Schuurs partirà nuovamente sul centrodestra della difesa, Rodriguez sul centrosinistra e Buongiorno in mezzo. Solo panchina per il neoarrivato Sazonov e per Zima.

Toro: a centrocampo la coppia Tameze/Linetty

In mezzo al campo Juric cambia la coppia di mediani: dal 1' contro il Genoa dovrebbero partire Tameze e Linetty, con in panchina Ilic, che va verso l'esclusione: "Non percepisco da parte sua la giusta fame", ha detto Juric in conferenza stampa. Sulle fasce dovrebbero essere confermati sia Bellanova che Vojvoda, ma Lazaro scalpita per una maglia da titolare.

Toro, Ricci sulla trequarti. In attacco è subito l'ora di Duvan Zapata

Sulla trequarti granata, l'intenzione di Juric potrebbe essere quella di schierare dall'inizio Samuele Ricci al fianco dell'insostituibile Nikola Vlasic, con Radonjic e Karamoh pronti ad entrare a gara in corso. E' già successo in un'amichevole precampionato che Ricci fosse avanzato di qualche metro. La punta centrale, infine, come confermato dallo stesso Juric, sarà Duvan Zapata.

Genoa, Gilardino conferma in blocco l'11 anti-Lazio

Alberto Gilardino è pronto a confermare gli stessi 11 che hanno battuto la Lazio. Sarà ancora 4-3-2-1, con Martinez in porta, Sabelli, Bani, Dragusin e Vasquez in difesa, Strootman, Badelj e Frendrup in mediana e con Malinovskyi al fianco di Gudmundsson a supportare l'unica punta Retegui.

FORMAZIONI

Serie A 03/settembre ore 18:30 TORINO GENOA 3-4-2-1 Modulo 4-3-2-1 Juric Allenatore Gilardino

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Ricardo Rodriguez 13 Raoul Bellanova 19 Adrien Tameze 61 Karol Linetty 77 Mergim Vojvoda 27 Nikola Vlasic 16 Samuele Ricci 28 Duvan Zapata 91 Josep Martinez 1 Stefano Sabelli 20 Mattia Bani 13 Radu Dragusin 5 Johan Vasquez 22 Kevin Strootman 8 Milan Badelj 47 Morten Frendrup 32 Ruslan Malinovskyi 17 Albert Gudmundsson 11 Mateo Retegui 9