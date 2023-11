Si avvicina il calcio d'inizio di Torino-Sassuolo. Lunedì 6 novembre, alle ore 20:45, le formazioni di Ivan Juric e Alessio Dionisi scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino per l'undicesima giornata di Serie A. I granata vogliono dare continuità alla vittoria contro il Lecce e dimenticare la sconfitta in Coppa Italia, mentre i neroverdi cercano una vittoria che in campionato manca dal 27 settembre.

Per quanto riguarda il modulo, molto dipenderà dalle condizioni di Zapata. Se il colombiano dovesse essere pronto per la gara, allora si continuerà con il 3-5-2 visto nelle ultime uscite, altrimenti, se nemmeno Pellegri dovesse farcela, sarà 3-4-2-1. Lo stesso Juric ha infatti detto in conferenza: "Il 3-5-2? Si potrebbe cambiare, abbiamo scelto questa strada, mi piace, abbiamo creato ma costringere altri giocatori a giocare di punta non sarebbe ottimale. Se mancano Zapata e Pellegri proveremo altre soluzioni".

Toro, torna Vanja tra i pali. Tameze braccetto destro

Alla titolarità ricevuta in Coppa Italia, non ne seguirà un'altra per Luca Gemello. In campionato contro il Sassuolo, sarà di nuovo Vanja Milinkovic-Savic a difendere la porta granata. Davanti a lui, il pacchetto arretrato sarà composto dai titolarissimi Buongiorno e Rodriguez, e da Adrien Tameze, che potrebbe spuntarla su Zima e Vojvoda per il posto da braccetto destro titolare.

A centrocampo più Ilic che Gineitis, Vojvoda esterno a sinistra

In mediana si rivede Bellanova dal 1' come esterno di destra, mentre a sinistra il ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda dovrebbe essere vinto da quest'ultimo. Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche dopo i 120' di Coppa, ma se dovesse stare bene, sembrerebbe avere un piede avanti rispetto all'austriaco. In mezzo, spazio ad un convincente Linetty come mediano basso, con al suo fianco Ricci, che ritornerà titolare dopo il turno di riposo in Coppa. A completare il terzetto ci sarà Ilic, che dovrebbe essere preferito a Gineitis. L'atteggiamento del serbo dell'ultimo periodo sta piacendo a Juric, il quale, come detto in conferenza, non vorrebbe allo stesso tempo addossare troppe responsabilità nei confronti del lituano. Solo panchina per Vlasic, le cui chance di titolarità aumenterebbero in caso di 3-4-2-1.

Toro, in attacco Sanabria con Zapata

In avanti la certezza è Antonio Sanabria, che non ha problemi dal punto di vista fisico e dovrebbe partire titolare. Al suo fianco Juric farà di tutto per recuperare Zapata (al momento potrebbe non reggere i tre impegni in una settimana), che è favorito su Pellegri. Quest'ultimo resta comunque in dubbio dopo il problema ai flessori sorto durante il match con il Frosinone. Nel caso entrambi non fossero pronti dal punto di vista fisico, ecco che ci potrebbe essere spazio dall'inizio per il 3-4-2-1, con Vlasic e Karamoh favoriti sugli altri trequartisti per supportare l'unico riferimento offensivo Sanabria.

Sassuolo: in 3 a supportare Pinamonti

Dionisi dovrebbe schierare il suo Sassuolo con il 4-2-3-1. Davanti al portiere Consigli, la difesa dovrebbe essere composta da Toljan, Erlic, Ferrari e Vina, mentre a centrocampo Boloca e Thorstvedt dovrebbero fungere da diga. Ad inventare sulla trequarti troviamo Berardi, Bajrami e Laurienté, che andranno a supportare l'unica punta Pinamonti.

FORMAZIONI

Serie A 06/novembre ore 20:45 TORINO SASSUOLO 3-4-2-1 Modulo 4-2-3-1 Ivan Juric Allenatore Alessio DIonisi

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Adrien Tameze 61 Alessandro Buongiorno 4 Ricardo Rodriguez -13 Raoul Bellanova 19 Samuele Ricci 28 Karol Linetty 77 Ivan Ilic 8 Mergim Vojvoda 27 Antonio Sanabria 9 Duvan Zapata 91 Andrea Consigli 47 Jeremy Toljan 22 Martin Erlic 5 Gianmarco Ferrari 13 Matias Vina 17 Daniel Boloca 24 Kristian Thorstvedt 42 Domenico Berardi 10 Nedim Bajrami 11 Armand Laurientè 45 Andrea Pinamonti 9