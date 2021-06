Calciomercato: Fiorentina, è fatta per Gonzalez. Il Genoa tratta Ljajic

Nonostante gli Europei e la Copa America, non si ferma il calciomercato estivo che vede le società di Serie A impegnate a cercare di rinforzarsi il più possibile prima dell'inizio dei ritiri. Una delle squadre italiane che sta cercando di accrescere il proprio livello tecnico è il Genoa, con gli occhi aperti per le opportunità che il mercato offre.

La società genovese ha messo gli occhi su Ljajic e Vida, due giocatori del Besiktas che sembrano in partenza, avendo il contratto che scade l'anno prossimo: a quanto pare il Genoa ha fatto un'offerta, ed ora si attende il responso da parte dei turchi. Tuttavia non è da tralasciare il particolare legato all'alto ingaggio soprattutto di Ljajic: le due parti dovranno trattare, le caso, per trovare una soluzione comune.