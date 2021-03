Nazionali, Finlandia-Bosnia 2-2: Gojak titolare ma impreciso sottoporta

Nazionali / La Bosnia-Erzegovina pareggia la prima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Gojak in campo dal 1'

Finisce 2-2 la gara tra Finlandia e Bosnia-Erzegovina, prima partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Le quattro reti del match sono state realizzate nella seconda frazione di gioco: al gol di Miralem Pjanic - al 55' -, risponde Teemo Pukki dopo due minuti dal vantaggio bosniaco. Al 77' arriva la doppietta di Pukki, ma Stevanovic pareggia i conti all'85'. Il ct Petev ha optato per un classico 4-3-3, lanciando Amer Gojak dal 1' di gioco. Il centrocampista granata ha giocato da mezzala destra del centrocampo a tre, una posizione simile a quella occupata spesso nel Torino. Da parte di Gojak qualche buono spunto ma anche un paio di errori sotto porta piuttosto evidenti che hanno pesato sul bilancio del match. Il trequartista granata ha lasciato il campo al 64' per dare spazio a Haris Duljevic, sostituzione avvenuta quando il risultato era fermo sull'1-1. Archiviato il pareggio, Gojak e compagni saranno impegnati il 27 marzo in un'amichevole contro il Costa Rica e mercoledì 31 contro la Francia (reduce da un pareggio con l'Ucraina), nella seconda gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022.