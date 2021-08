Calciomercato Torino, Lovaglio in prestito alla Fermana in Serie C

L’ala classe 2002 inizierà la sua prima esperienza tra i grandi: Samuele Lovaglio è stato ceduto alla Fermana

Samuele Lovaglio è stato ceduto alla Fermana. Il giocatore, protagonista in Primavera la scorsa stagione, farà la sua prima esperienza in Serie C. Il Torino ha raggiunto l’accordo con la Fermana per un prestito, una grande possibilità per l'ala classe 2002 di accumulare esperienza. Lovaglio la scorsa stagione ha fatto intravedere qualità interessanti e ha dunque bisogno di iniziare a confrontarsi con i grandi per completare il proprio percorso di maturazione e addestramento tecnico iniziato un anno fa.