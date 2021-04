La Lazio piange Guerini, ai funerali anche Cairo: abbraccio con Lotito

Morte Guerini / In mattinata si sono svolti i funerali a Roma

A 8 giorni di distanza dalla tragica morte, si sono celebrati in mattinata, alla Chiesa San Giovanni Bosco di Roma, i funerali di Daniel Guerini , dopo che sulla salma sono state esperite le analisi propedeutiche alle indagini della Procura di Roma. Alla celebrazione erano presenti tutti i principali dirigenti della Lazio (Peruzzi, Calveri, Matri, Derkum, Tare, Anna Nastri e De Martino), oltre al Presidente Lotito, al tecnico Simone Inzaghi e ai giocatori della Prima squadra non impegnati con le rispettive Nazionali.

LA PARTECIPAZIONE DEL TORINO - Oltre ai suoi ex compagni di squadra hanno partecipato all'ultimo saluto anche alcuni giocatori della Roma Primavera, Alberto Aquilani (allenatore della Fiorentina Primavera) e il Presidente del Torino Urbano Cairo , che prima della cerimonia ha scambiato, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, un abbraccio con il Presidente laziale. Ad accompagnare il presidente granata anche il figlio Federico , il responsabile del settore giovanile Massimo Bava , il responsabile scouting della scuola calcio Marco Morra e il responsabile del convitto del settore giovanile Michele Giordano, tutte persone che hanno avuto un rapporto stretto con Daniel quando giocava nel Torino. I tifosi biancocelesti hanno fatto sentire la propria vicinanza ai famigliari della vittima, dedicando uno striscione a Daniel: “Quando a la sera s’addormiva er monno, Roma lo cullava in braccio ar sonno, ciao Daniel”.

LA LETTERA DEL PAPA - Durante la cerimonia è stata letta la lettera di Papa Francesco per Guerini: "“Appresa questa notizia, sua santità Papa Francesco desidera esprimere ai genitori Danilo e Michela, al fratello Alessio, e a tutti i famigliari, alla società Lazio, ai dirigenti e agli amici le più sentite condoglianze, assicurando che la vita dei defunti è semplicemente trasformata e che è preparata all'eternità. Che ottenga il conforto, e che ottenga la confortatrice benedizione apostolica, estendendola a tutti i presenti ". Successivamente, l'ex-compagno di squadra Damiano Franco ha posato una maglia della Lazio sulla sua bara, prima che la stessa fosse portata via. Daniel Guerini resterà nei ricordi di molti per tanto tempo, nel frattempo, per ricordarlo, nel palazzo di fronte alla Chiesa, è stata appesa la sua maglia da gara della Lazio.