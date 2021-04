Primavera, Coppitelli dopo Milan-Torino 3-1: “Oggi approccio sbagliato”

Le parole del tecnico granata nel post-partita della diciannovesima giornata di campionato Primavera 1 TIM

La Primavera del Torino perde 3-1 contro il Milan di Giunti. Decisive le reti di Roback e El Hilali (doppietta). Un rigore ciascuno: Sava para su Mionic e Vianni segna. Una sconfitta che rende ancora più complessa la situazione in classifica del Torino. Al termine della partita Federico Coppitelli ha commentato ai microfoni del sito ufficiale del Torino la partita partendo dalla prestazione dei suoi ragazzi: "Oggi, in particolare nel primo tempo, posso parlare della prima prestazione non in linea da quando sono arrivato. Al cospetto di una squadra comunque forte, l'approccio non è stato quello che aspettavamo".