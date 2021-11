Primavera, il Toro sconfigge l’Hellas. La vittoria è dedicata a Maugeri

Foto presa dal profilo Instagram di Giorgio Savini

La forza della Primavera del Torino è anche il gruppo e lo si nota anche dal post partita contro il Verona. Dopo il successo la squadra di Coppitelli ha voluto dedicare il successo a Demis Maugeri. Il ragazzo, canterano granata, si è rotto il crociato in settimana e difficilmente potrà rientrare in tempo per la fine della stagione. Il centrocampista, classe 2003, ha però potuto vedere da casa la vittoria dei suoi compagni e la dedica del gruppo.