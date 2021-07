Torino: chi è Caprari, il nuovo responsabile dello scouting delle giovanili

Nel 2019 aveva portato al Bologna Wisdom Amey, che ora è il più giovane esordiente della storia della Serie A

Roberto Ugliono

Davide Caprari sarà il nuovo responsabile dello scouting giovanile del Torino. L'ex capo osservatori del Bologna è stato portato in granata da Ruggero Ludergnani, che si affiderà a lui per portare il giusto materiale umano all'ombra della Mole. Per anni ha lavorato in Emilia dove tra Bologna e Reggio ha ricoperto ruoli molto importanti.

PASSATO - Prima di ricoprire tra i felsinei il ruolo di capo scouting per il settore giovanile, era stato per la Reggiana il responsabile delle giovanili. Poi il passaggio in rossoblù, dove insieme a Corazza e Pagliuca hanno costruito un Bologna in grado di vincere l'ultimo torneo di Viareggio. I felsinei quest'anno sono stati avversari nella corsa salvezza proprio del Torino (ottenendo la salvezza al playout) e hanno messo in mostra qualche pezzo pregiato.

GIOCATORI - Grazie anche a Sinisa Mihajlovic, molti giovani del Bologna hanno esordito in prima squadra. Tra questi anche un giovane difensore classe 2005 dalle spiccate doti: Wisdom Amey. Il ragazzo è diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A (più di Pellegri e di Amadei) ed è frutto dello scouting di Caprari. L'osservatore l'aveva scovato nel Vicenza e aveva proposto alla società di puntare su di lui quando il ragazzo aveva appena compiuto 13 anni. Due anni dopo l'esordio in Serie A. Ora per Caprari si apre una nuovo sfida, quella chiamata Torino. Dopo anni di esperienza alle spalle, è pronto per approdare in un settore giovanile che ha fatto la storia del calcio italiano e che vuole tornare tra i più importanti d'Italia. Per farlo Ludergnani ha deciso di appoggiarsi anche a un professionista molto esperto di calcio giovanile come Caprari.