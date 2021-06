Torino, giovanili in difficoltà: dall’U21 all’U18 nessuno in Nazionale

Neanche Freddi Greco è stato chiamato per il raduno, come Buongiorno escluso dal giro della propria rappresentativa

Roberto Ugliono

Tra Under 21, 20 e 18 sono zero i giocatori del Torino convocati in Nazionale nelle ultime scelte diramate dai ct. Un minimo storico per un settore giovanile che ha storicamente prodotto molti calciatori professionisti. E se da un lato ci sono scelte tecniche dei commissari tecnici che possono essere discutibili, dall'altro c'è l'evidenza di un vivaio, quello granata, che in cantiere al momento non ha nessun vero e proprio talento che "ruba" l'occhio, almeno tra Primavera e Under 18.

ESCE GRECO - Analizzando il poco feeling tra la nazionale e il color granata, si può dire che sono tre i calciatori che erano nel giro delle categorie di riferimento: partendo dall'Under 21 c'è Buongiorno (convocato in passato ma lasciato fuori dagli Europei). Scendendo in Primavera, capitan Freddi Greco è spesso stato convocato nelle nazionali giovanili ma adesso il capitano della Primavera ed ex Roma non è stato chiamato per il raduno dell’Under 20 anche per prestazioni non sempre brillanti come fuoriquota in Primavera. In Primavera ha spesso vestito l'azzurro anche il centrocampista Savini e una chiamata in Under 18 poteva esserci, visto che ha già giocato in Nazionale in passato e ora è titolare in Primavera. Così non è stato.

RIPARTIRE - Sarebbe però limitativo addossare le "colpe" solo alle scelte dei ct azzurri. Le ultime due annate hanno messo in mostra le difficoltà del settore giovanile granata intero. Quest'anno fatta eccezione per l’Under 18, che sta giocando con qualità e potrebbe andare alla Final Four (al momento la squadra di Semioli è terza), le altre annate hanno zoppicato e fatto fatica. A partire dalla Primavera che da due anni lotta per non retrocedere. Il fatto che non sia stato convocato nessun giocatore non è una condanna, ma un campanello d’allarme in vista della prossima stagione. Il Torino deve alzare il proprio livello per essere protagonista anche in Nazionale. Da questo punto di vista può fare ben sperare l'annata dei 2005 (l’Under 16 non ha fatto il raduno ma giocatori come Ciammaglichella, Jarre, Manissero, Serra e Broccanello rientrano nei radar azzurri), ma per quanto riguarda le altre annate c'è moltissimo da lavorare.