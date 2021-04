Per la prima volta dopo tanto tempo il Torino avrà tre squadre delle giovanili (Primavera, Under 18 e Under 17) impegnate in campionato nello stesso weekend. Questo weekend inizia il cammino nel proprio gironcino anche l'Under 17. In campo anche Under 16 e Under 15 nei consueti test match, con la speranza che prima o poi possano tornare a giocarsi anche loro qualcosa.