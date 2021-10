Torino, il weekend delle giovanili: esordio per Martinelli con l’Under 14

Sarà un fine settimana con pochi impegni per il settore giovanile del Torino. In campo scenderanno solamente l'Under 14 di Daniele Martinelli (esordio stagionale per i torelli e per il nuovo allenatore granata) e il secondo gruppo Under 14 allenato da Edoardo Zaccarelli. Ferme le altre squadre per la sosta dei campionati (Under 18 e Under 16) e per il turno di riposo (Under 17). I 2005 allenati da Attila Malfatti torneranno in campo mercoledì 13 per sfidare a Pianezza il Bologna, recuperando così la partita della scorsa settimana posticipata per alcuni casi di Covid tra i felsinei.