In questo fine settimana solamente due squadre delle giovanili del Torino scenderanno in campo. L'Under 18 giocherà mercoledì, mentre la partita dell'Under 17 è stata posticipata alla prossima settimana per la sosta delle nazionali. In campo quindi solamente Under 16 e Under 15, due squadre che finita la regular season voleranno sicuramente ai playoff e questa è la miglior notizia per i ragazzi di Semioli e di La Rocca.