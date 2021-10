Nel weekend che verrà, tornano in campo le giovanili del Torino con tre formazioni su quattro impegnate nei rispettivi campionati. Rimane ferma ai box l'Under 17, che attende ancora l'esordio con Marco Veronese in panchina: i torelli disputeranno la gara contro l'Alessandria non questa domenica ma mercoledì 17 novembre alle ore 16 al Cit Turin. In campo invece Under 18, Under 16 e Under 15.