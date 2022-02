Bilancio in parità nel weekend per le giovanili del Torino. A sorridere è l'Under 18 granata, con i torelli che tornano alla vittoria nel match con il Sassuolo. Va ko invece l'Under 17, sconfitto per mano dell'Alessandria. Ma a spiccare è anche il trionfo dell'Under 14 di Martinelli, che alza la coppa del Torneo Caroli di Gallipoli.