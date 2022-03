Weekend a ranghi ridotti per il settore giovanile del Torino. Scenderanno in campo infatti solo Under 18 e Under 17. I torelli di Asta sfrutteranno la sosta del campionato per recuperare la gara contro il Verona, mentre riprende il cammino di quelli di Veronese dopo una settimana ai box. Ferme Under 16 e Under 15 per osservare le interruzioni dei rispettivi campionati.