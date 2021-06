Torino Primavera, la voglia di rivalsa dei tanti ex per il derby contro la Juve

Da Sava a Spina, passando per Lovaglio e Continella: sono sette gli ex bianconeri nella rosa di Coppitelli

Alberto Giulini

Ci sarà un fattore in più per il Toro, che oggi potrà contare sulla voglia di rivalsa degli ex per cercare di strappare punti pesantissimi. Il derby contro la Primavera della Juventus sarà infatti una gara dall'elevato peso specifico per entrambe le formazioni: i granata cercano la salvezza diretta, i bianconeri sono in corsa per il primo posto in classifica.

Non sarà dunque troppo difficile trovare le giuste motivazioni, per una partita che già di per sé non avrebbe bisogno di troppe presentazioni. Ma in casa Toro c'è un ulteriore aspetto da non sottovalutare: Coppitelli ha in squadra addirittura sette giocatori con un trascorso nel settore giovanile bianconero. Gli ex più freschi sono Razvan Sava e Raffaele Spina, due titolari prelevati in estate proprio dalla Juventus. Di proprietà dei bianconeri dall'estate del 2018, Sava ha trascorso l'ultima stagione in prestito a Pescara e Lecce prima dell'addio a titolo definitivo nell'ultimo calciomercato estivo. Ultima stagione in prestito alla Spal per Spina, di proprietà della Juventus dal 2016 prima della cessione direttamente al Toro a titolo definitivo. Ma oggi dovrà rinunciare al derby per squalifica.

Tra gli ex bianconeri che ricoprono un ruolo importante nel Toro di Coppitelli c'è anche Samuele Lovaglio. L'esterno torinese ha detto addio al settore giovanile dei bianconeri nell'estate del 2017 per accasarsi inizialmente al Livorno. Quindi i passaggi a Pro Vercelli e Cuneo prima di approdare in granata nel 2019. Trascorsi in bianconero anche per Vittorio Continella, non un titolarissimo ma comunque un elemento importante nella rosa di Coppitelli. Il centrocampista ha lasciato la Juventus nel gennaio del 2019 per approdare allo Spezia, prima di arrivare in granata la scorsa estate.

Tra i giocatori che stanno trovando poco spazio in Primavera, hanno un trascorso in bianconero Girelli, Favale e Mirabelli. Il secondo portiere, approdato in estate in granata dall'Eintracht Francoforte, ha vestito la maglia della Juventus fino al momento del trasferimento in Germania nel 2018. Ex decisamente poco recente Daniele Favale, che ha salutato la Juve nell'estate del 2016 per trasferirsi alla Pro Vercelli. Con le bianche casacche si è quindi guadagnato la chiamata del Toro nel 2017. Anche Alessandro Mirabelli, fermato quest'anno dalla pubalgia, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus: per lui prestito alla Pro Vercelli e cessione al Genoa prima dell'approdo in granata. Non tutti questi giocatori troveranno spazio, ma Coppitelli potrà contare anche sulla loro voglia di rivalsa. La Juventus non ha creduto in loro fino in fondo ed ora avranno l'ulteriore stimolo per dimostrare che si è trattato di una scelta sbagliata.