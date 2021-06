U18, Semioli dopo Torino-Sassuolo 3-3: “Ci siamo dimostrati un grande gruppo”

Le parole di Semioli alla fine di Torino-Sassuolo

Al termine della gara che vede il Torino Under 18 di Semioli contro il Sassuolo, finita 3-3 con gol di Gyimah, Ientile e Della Valle, il tecnico granata commenta così: “se a inizio anno mi avessero detto <firma per giocartela all’ultimo> io non ci avrei creduto”. La serietà è la caratteristica principale di questo gruppo: “il modo in cui - dichiara Semioli - i ragazzi si comportano in allenamento e il modo in cui approcciano la partita fa capire che domenica hanno voglia di giocarsi il tutto per tutto”. Si riconoscono gli errori, soprattutto sul gol di Pieragnolo del Sassuolo, al quale l’allenatore granata riconosce la bravura, e la tecnica. Il centrale granata, Ientile, dopo la prestazione di oggi, viene definito da Semioli come la “ciliegina sulla torta”. Con il pareggio odierno, il Torino si giocherà la final four domenica, all’ultima giornata.