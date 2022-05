Under 16, Torino-Juventus 2-5: i granata crollano, si complicano gli ottavi

L'Under 16 si porta sul doppio vantaggio ma crolla nel secondo tempo: la Juventus si aggiudica l'andata degli ottavi

PRIMO TEMPO - La prima imbucata è del Toro: Sardo ruba palla a centrocampo, poi apre per Di Paolo che è in vantaggio ma si perde al momento della conclusione, terminata sull'esterno della rete. Poco dopo granata ancora pericolosi in occasione di un corner battuto da Rossi, di testa ci va Magnino, di poco alto. La Juventus però aggredisce alto e dopo un inizio in sordina si fa vedere al 15' prima con Crapisto e poi con Finocchiaro, che spreca una grandissima chance solo davanti a Bellocci. L'episodio che cambia la partita arriva al 22' quando Magnino resite a centrocampo al duello con Ngana. Arriva Nobile in sostegno del compagno, ma butta giù Magnino: rosso diretto, Juventus in dieci. E' il momento in cui il Torino deve aggredire, concretizzando quanto di buono fatto vedere in costruzione, e prova a farlo proprio con Magnino, che però non sfrutta un errore di Scarpetta in disimpegno. Nel frattempo i bianconeri si riorganizzano e arrivano comunque un paio di volte davanti a Bellocci, senza creargli troppi problemi. Al 35' ci prova Dimitri per i granata, dopo una serpentina in area: vola Piras. Sull'angolo seguente il Toro affonda il colpo: flipper in area, Audinis si avventa su una palla vagante e imbuca per l'1-0.