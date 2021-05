Under 17, Torino-Juventus 0-4: non c’è partita, il derby è bianconero

Due gol per tempo e i bianconeri dilagano: a Grugliasco non c’è stata partita

Continua il momento difficile dell’ Under 17 del Torino , che perde il derby contro i pari età della Juventus . Una partita mai in discussione: i bianconeri hanno dominato fin dalle prime battute, rivelandosi nettamente superiori.

Pronti, via ed è subito Hasa a costruire la prima palla gol per i bianconeri: pallone sul primo palo e Dellavalle che non inquadra lo specchio. Quindi è Turco a sbattere sul palo esterno, con la Juve nuovamente vicina al vantaggio. Sono le prove generali per il gol di Ledonne, che batte Virano con un preciso diagonale. Il primo vero squillo granata porta la firma di Vinotti, che calcia di poco a lato dopo una respinta della retroguardia bianconera. Quindi al 30’ arriva il raddoppio degli ospiti: grande intervento di Virano sulla punizione di Hasa, quindi ribattuta in rete molto comoda per Turco.