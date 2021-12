Under 18, Ansah firma il successo dei granata in casa del Genoa

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina ed il pareggio con l'Empoli, il Toro di Asta torna a vincere in casa dei rossoblù grazie al suo bomber

Il Torino vince in extremis in casa del Genoa grazie alla rete di Ansah al 45' della ripresa: un successo importante per i granata, che ritrovano quindi la vittoria dopo due giornate. La sconfitta per 4-2 contro la Fiorentina e il 2-2 con l'Empoli avevano frenato il cammino della squadra di Asta, che aveva precedentemente inanellato un filotto di 6 vittorie consecutive. Ancora una volta decisivo Herbert Ansah, al sesto gol in 7 partite.