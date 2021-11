Under 18, il Torino pareggia con l’Empoli: Ansah segna ancora

I torelli si riscattano a metà dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina: manca il risultato pieno, ma la prestazione c'è stata

L'Under 18 del Torino pareggia in casa contro l'Empoli per 2-2. I granata di Asta vanno due volte in vantaggio e per entrambe le volte vengono rimontati quasi subito dai toscani. La prestazione dei torelli è comunque da premiare. Il Torino, infatti, arrivava dalla pesante sconfitta in settimana contro la Fiorentina e aveva bisogno di ritrovare delle certezze. Contro l'Empoli segna ancora Ansah, che in cinque partite ha già segnato quattro gol e ha una media gol altissima (una rete ogni 38 minuti).